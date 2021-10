Decoração de Halloween impressiona e faz polícia verificar denúncia em Mafra

Um fato inusitado ocorreu na tarde da última segunda-feira (18) em uma residência situada no Centro de Mafra: a polícia foi acionada após uma denúncia anônima informar que havia um corpo no quintal da casa.

Nesta casa há uma grande decoração de Halloween que impressiona pelos detalhes e faz parecer uma cena de terror real, justificando o fato de alguém ter visto e feito a denúncia achando que se tratava de um cadáver.

O morador, Silvio Robson Borges de Lima, é professor particular de inglês e estava em aula durante à tarde da segunda-feira. Quando a aula acabou, por volta das 14h30, houve um chamado no portão da casa. Eram policiais!

“Os policiais foram extremamente educados e gentis. Falaram que havia uma denúncia anônima a respeito de um corpo, então comecei a rir e abri o portão para eles. Falei que se tratava de uma decoração de Halloween que está exposta durante o mês de outubro e que o “corpo” era um Judas enrolado em uma lona preta. Falei para eles que eu poderia abrir para eles conferirem, então eles disseram que não havia necessidade. Foi uma situação inusitada e divertida. Já houve casos semelhantes nos EUA, mas jamais imaginaria que isso poderia acontecer comigo. Os oficiais riram da situação, tiraram fotos da decoração e foram embora. Foi um dia diferente e divertido”, relatou Silvio com risos, após ter passado o susto.

A decoração permanecerá em exposição durante todo o mês de outubro. Todos terão uma recepção assustadoramente incrível! Para conhecer a decoração sinistra basta entrar em contato através do Instagram @teacher.silvio ou pelo e-mail: teachersilvio.rbl@gmail.com

HALLOWEEN

O Halloween, chamado de Dia das Bruxas no Brasil, é uma festa com temas sombrios e comemorada anualmente em 31 de outubro. A palavra Halloween é uma abreviação da expressão All Hallows’ Eve pela junção das palavras hallow, que significa “santo”, e eve, que significa “véspera”, pois ocorre no dia anterior à celebração do Dia de Todos os Santos. Os historiadores acreditam que essa festa tenha surgido de comemorações realizadas pelos celtas em homenagem aos mortos.