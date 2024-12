Defesa Civil de Mafra divulga boletim sobre chuvas e ocorrências registradas

Compartilhar no Facebook

Neste domingo e segunda-feira a Defesa Civil de Mafra atendeu a diversas ocorrências decorrentes de chuvas intensas, incluindo granizo e alagamentos em diferentes regiões do município.

Principais ocorrências atendidas:

Entrega de lonas: Duas famílias receberam assistência.

Queda de árvores: Três casos registrados.

Alagamentos: Quatro pontos monitorados nos bairros Nossa Senhora Aparecida, Jardim América, Rua Tijucas e na Praça dos Correios.

As equipes municipais já estão atuando na limpeza e manutenção das áreas atingidas. Embora o tempo esteja estável no momento, a Defesa Civil reforça o alerta para moradores com árvores próximas às residências: fiquem atentos e, em caso de risco, entrem em contato!

Previsão para os próximos dias: Chuva contínua, mas de baixa intensidade.

Para emergências, acione a Defesa Civil pelo telefone ou WhatsApp: (47) 99258-9112.