Defesa Civil de Mafra divulga informações sobre a cheia do rio Negro

Compartilhar no Facebook

A Prefeitura de Mafra, por meio da Defesa Civil, informa a atualização do monitoramento das condições climáticas e dos pontos de alagamento no município. Embora o nível do rio Negro tenha apresentado elevação, a situação permanece controlada, sem riscos imediatos de enchente ou registros de moradores ilhados.

Pontos monitorados:

Sem passagem entre Butiá Santa Rita e Pedra Fina.

Dois pontos de alagamento em Butiá do Lajeado.

Nível do rio Negro:

A última medição realizada às 13h indicou 6,125 metros, abaixo da cota de emergência de 7 metros e distante da cota de inundação de 7,50 metros, quando as primeiras casas começam a ser atingidas.

Previsão do tempo:

A previsão é de chuvas leves e moderadas ao longo do dia, com acumulado estimado de 36mm.

Ações em andamento:

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

A Defesa Civil segue em alerta, monitorando a situação em tempo real. Equipes estão preparadas para agir imediatamente em caso de necessidade, priorizando a segurança e assistência à população.

Orientações à população:

Pedimos que evitem transitar por áreas alagadas e mantenham a atenção às orientações oficiais. Em caso de emergência, entre em contato com a Defesa Civil.

Canais de atendimento da Defesa Civil de Mafra:

(47) 9258-9112

A Prefeitura segue comprometida com o bem-estar da comunidade e fornecerá novas atualizações conforme necessário.