Defesa Civil de Mafra estará atendendo neste sábado (21) para realização de cadastro para saque de FGTS

O cadastro é voltado às famílias que tiveram prejuízos com as cheias do mês de maio e o horário de atendimento das 8h às 12h e das 13h30 às 17h

Por Assessoria - 20/09/2019