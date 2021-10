Defesa Civil de Mafra recebe Selo Bronze no programa SC Resiliente

No último dia 7, a Defesa Civil de Mafra participou da solenidade de encerramento do 1º Ciclo 2020/2021 do Programa SC Resiliente, no Centro Integrado de Gerenciamento de Riscos e Desastres Regional, em Canoinhas. Na solenidade o município de Mafra foi contemplado com o selo bronze.

O programa SC Resiliente pretende fortalecer a cultura de resiliência a desastres no estado de Santa Catarina, favorecendo a atuação municipal de forma prática e participativa.

Início do programa

O objetivo do programa é fortalecer a resiliência dos municípios catarinenses, por meio de ações de redução de riscos de desastres, pautadas no incentivo direto e reconhecimento formal da Defesa Civil de Santa Catarina. O lançamento oficial ocorreu em setembro de 2019 com a abertura das adesões e se estenderam até maio de 2020, dando início ao ciclo anual do SC Resiliente.

