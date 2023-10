Defesa Civil de Santa Catarina envia 316 kits de limpeza para ajudar famílias mafrenses a retornarem para suas casas

Neste sábado, 21, a Prefeitura de Mafra recebeu um importante auxílio da Defesa Civil do estado de Santa Catarina, que enviou 316 kits de limpeza para as famílias mafrenses que foram afetadas por eventos climáticos recentes. Os kits visam facilitar a recuperação das casas após as adversidades enfrentadas.

Os kits de limpeza contêm uma variedade de itens essenciais para a higienização e organização doméstica, incluindo água sanitária, desinfetante, sabão em pó, balde de plástico, vassoura com cabo, rodo plástico, pano de chão, esponja dupla face e saco plástico para resíduos.

A entrega dos kits ocorreu no Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) Central, onde o Prefeito Emerson Maas recebeu os suprimentos. Na ocasião, o Prefeito destacou a importância dessa assistência para as famílias que enfrentaram desabrigamento e desalojamento devido às condições climáticas adversas. Ele também ressaltou que as famílias cadastradas no CRAS Central receberão não apenas os kits de limpeza, mas também kits de alimentação, que consistem em cestas básicas.

O Prefeito Maas aproveitou a oportunidade para agradecer ao Governador Jorginho Mello por seu apoio inestimável a Mafra, reconhecendo o “olhar diferenciado” dado à cidade e mencionando a alocação de quase 80 milhões de reais destinados ao Hospital São Vicente de Paulo. Além disso, expressou sua gratidão ao Coronel Armando, Secretário de Defesa Civil de Santa Catarina, por sua abertura e empenho em acelerar o atendimento das demandas de Mafra.

A chegada dos kits de limpeza e alimentação representa um passo significativo no processo de recuperação da comunidade mafrense e destaca a importância da solidariedade e cooperação entre os órgãos governamentais em momentos desafiadores. A Prefeitura de Mafra e a Defesa Civil do estado de Santa Catarina continuam trabalhando juntas para apoiar aqueles que mais necessitam, buscando a reconstrução e a retomada da normalidade para as famílias afetadas.