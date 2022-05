Defesa civil discute padronização de uniforme e epidemia de dengue

Compartilhar no Facebook

Na quinta-feira, 28, os membros do colegiado de Defesa Civil da Amplanorte, estiveram reunidos virtualmente, para debater a organização dos encontros e as iniciativas do colegiado na região.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

A reunião se iniciou com o presidente do colegiado, Guilherme Azevedo Velho, que realizou uma apresentação aos participantes, da ideia de criar uma padronização nas vestimentas da defesa civil da região, será futuramente marcada uma reunião para escolha dos materiais para os coletes, camisas, e jaquetas.

“A padronização do uniforme tem por objetivo que a população identifique de forma simples os integrantes da defesa civil, além de trazer mais segurança para a própria população e ao colaborador”, contou Guilherme.

Ainda Segundo o presidente: “Se analisarmos a região, percebemos que os municípios usam diferentes cores no colete e vestimentas, a padronização vem também para uma melhor identificação em visitas oficiais e eventos”, completou o presidente.

Também foi apresentado um novo fluxograma elaborado em parceria com a Amplanorte, que trata dos procedimentos a serem seguidos pela defesa civil em situações de alerta de ameaça e desastre.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Rafael Rumor, da Defesa Civil do município de Mafra, aprovou a iniciativa do fluxograma. “Um fluxograma apresentado de forma explicativa e resumida, como esse, contribui muito para a tomada de defesa em situações de eventos adversos”, explicou Rafael.

Foi pedido um espaço especial na reunião através do Coordenador Regional Clodoaldo Santos, para tratar da epidemia de dengue que o estado de Santa Catarina está passando. Os participantes trocaram informações da situação em seus municípios, para elaborar ações que mitiguem os riscos da doença na região.

Serão levantadas as necessidades dos municípios frente às ações de enfrentamento, ocorrerá divulgação de um boletim contendo as estatísticas da propagação da doença.

A Amplanorte seguirá trabalhando para defender e atender os interesses e demandas dos municípios da região. Para saber mais sobre os eventos e ações que acontecem na associação dos municípios do planalto norte, continue acompanhando nossas mídias.