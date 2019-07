Defesa Civil emite alerta de frio intenso com possibilidade de neve em SC

A Defesa Civil de Santa Catarina emitiu nesta segunda-feira (1º) alerta para o primeiro frio intenso do ano, com possibilidade de neve no Estado.

O aviso vale das 18h desta quarta-feira (3) até o meio-dia de sábado (6), para todas as regiões, em especial áreas altas do Oeste ao Planalto, Serra, Alto Vale do Itajaí e área serrana da Grande Florianópolis.

Segundo o órgão, a ocorrência de neve pode acontecer entre o fim da sexta-feira (5) e o amanhecer de sábado, por causa do frio intenso e a elevada umidade do ar, principalmente nas áreas altas do Meio-Oeste e Serra. Isso ocorre por causa da chegada de uma intensa massa de ar frio de origem polar ao Sul do Brasil.

Fonte: Ndmais.com.br