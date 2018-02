Definidas as comissões permanentes na Câmara de Mafra

As comissões têm o objetivo discutir e votar as propostas de leis que são apresentadas à Câmara de Vereadores

Na primeira sessão ordinária de 2018, 05 de fevereiro, foi aprovada a composição das comissões permanentes do Legislativo mafrense para os trabalhos deste ano.

As comissões têm o objetivo discutir e votar as propostas de leis que são apresentadas à Câmara de Vereadores. Com relação a determinadas proposições ou projetos, as comissões se manifestam emitindo opinião técnica sobre o assunto, por meio de pareceres, antes de o assunto ser levado ao Plenário. E, com relação a outras proposições elas decidem, aprovando-as ou rejeitando-as, sem a necessidade de passarem elas pelo Plenário da Casa. Confira a composição das comissões:

1 – COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA;

Presidente – Eder Gielgen – MDB

Vice-presidente – Vanderlei Peters – PDT

Membro – Edenilson Schelbauer – PSB

2 – COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO, TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO;

Presidente – Cirineu Corrêa Cardoso – PDT

Vice – presidente – Ver. Valdir Sokolski – PSB

Membro – Elcion José Peters – PSD

3 – COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA, COMUNICAÇÃO, CULTURA, DESPORTO, SAÚDE PÚBLICA, E ASSISTÊNCIA;

Presidente – Marise Valério Bráz de Oliveira – MDB

Vice-presidente João Carlos Reiser – PSD

Membro – Claudia Maria Buss – PTB

4 – COMISSÃO DE TRANSPORTE, TECNOLOGIA, INFORMÁTICA, OBRAS PÚBLICAS, E URBANISMO;

Presidente – Valdir Sokolski – PSB

Vice-presidente – Elcion José Peters – PSD

Membro – José Marcos Witt – PDT

5 – COMISSÃO DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, INDÚSTRIA E COMÉRCIO;

Presidente – José Marcos Witt – PDT

Vice-presidente – Eder Gielgen – MDB

Membro – Abel Bicheski – PSB

6 – COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E DIREITOS HUMANOS;

Presidente – Dimas Humenhuk – PTB

Vice-presidente – Edenilson Schelbauer – PSB

Membro – Marise Valério Bráz de Oliveira – MDB