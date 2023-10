Departamento de Cultura promove ação de reconhecimento para professoras

No último dia 18 de outubro a diretoria de cultura realizou uma ação de reconhecimento para as professoras que trabalham na “Associação amigos da cultura de Mafra”.

Tal ação foi em decorrência da passagem do dia do professor, comemorada em 15 de outubro, e também fez parte das ações do outubro rosa.

Uma decoração temática e especial aguardava as professoras que foram recepcionadas com um caloroso abraço de reconhecimento juntamente com uma pequena lembrança.

Ernani (diretor de Cultura), em sua fala, destacou a importância desse belo trabalho realizado por todas as profissionais que ali atuam e enalteceu a garra de todas as mulheres que vão à luta diariamente para vencer seus obstáculos.

Nesse mesmo local estavam expostas fotos dos alunos das oficinas culturais, que durante o mês de outubro, visitaram a sede da casa da cultura para realizar um desenho.