Deputado federal Gilson Marques cumpre agenda em Mafra

Nesta sexta-feira (10), o deputado federal Gilson Marques (Partido Novo) esteve na região cumprindo agenda de palestras sobre o cenário econômico do Brasil. Em Mafra o deputado participou de encontros com lideranças locais e correligionários, como o pré-candidato a deputado estadual Celso Strobel e o presidente do Novo, Raul Kolross.

Gilson Marques, que concorrerá à reeleição em 2022, e por várias vezes recebeu do Ranking dos Políticos o prêmio de Melhor Deputado Federal de Santa Catarina, apresentou um resumo do seu mandato onde chama a atenção o fato que o deputado já economizou aos cofres públicos R$ 4.700.000,00 com a redução do número de assessores e abrindo mão de regalias, tais como auxílio moradia, carro oficial com motorista, entre outras.

O deputado Gilson esclareceu que em seu mandato implementou o projeto “Sem Barganhas” para o repasse das suas emendas parlamentares. Para o deputado “é inconcebível o repasse de emendas em troca de votos”, por isso anualmente seu gabinete abre edital para que o Estado, os municípios, entidades ou associações da sociedade civil apresentem projetos técnicos visando o recebimento das suas emendas; a verba é destinada para os projetos que melhor atendam às necessidades dos munícipes, a exemplo do vem acontecendo com o hospital de Mafra que por três anos consecutivos foi agraciado com emendas parlamentares de Gilson Marques, as quais totalizaram o repasse de R$ 600.000,00.

Durante a visita a Mafra o deputado Gilson Marques cumpriu agenda também no Hospital São Vicente de Paulo onde foi recepcionado pelos diretores administrativos e corpo clínico, os quais prestaram contas sobre a destinação das verbas recebidas e solicitaram ao deputado que envidasse esforços para a liberação da autorização junto ao Ministério da Saúde para que o hospital passe a atuar como hospital de ensino. O deputado prontamente se disponibilizou para lutar por essa importante demanda da comunidade mafrense.