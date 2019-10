Despachante Maria José continua em Mafra

Mesmo após o falecimento da sua sócia fundadora Maria José Pinto da Silva, o escritório de Despachante Maria José continua de portas abertas, honrando seu nome e prestando os bons serviços que o povo mafrense já conhece pela tradição dos seus 42 anos de existência.

O escritório que teve sua fundação em abril de 1977, sendo o primeiro de Despachante na cidade de Mafra com a credencial do Detran/SC Nº 083, continua com as suas atividades e funcionamento normais, pois seus funcionários já estavam credenciados como prepostos. A responsabilidade pelo funcionamento do escritório ficou por conta de Julio Cesar P. da Silva, o qual era sócio preposto e já atua junto há mais de 33 anos, bem como Fabiana Sauer, preposta credenciada que também atua há muitos anos.

Com toda a bagagem de experiência, os prepostos continuam desenvolvendo com excelência a função de legalizar e documentar os veículos. Sempre inovando e facilitando para os clientes, que buscam a tradição, competência e agilidade.

Os serviços de emplacamento e licenciamento anual do veículo são feitos na hora, e em menos de 5 minutos o cliente sai com seu veículo emplacado. Também fazem toda a parte de documentação como transferência de propriedade, 2ª via e ANTT. O pagamento é facilitado e pode ser parcelado em até 12x no cartão de crédito.

O escritório fica localizado estrategicamente entre o Detran, fábrica de placas e vistoria, assim facilitando ainda mais a agilidade para o cliente.

Telefones para contato e orçamentos: (47) 3642-0605 / 98484-8083 / 98484-8081.

A Família Despachante Maria José agradece pela parceria e carinho de todos os amigos clientes que fazem parte dessa história.