DETRAMM promove palestra sobre “Orientações ao transporte escolar”

A fim de promover atualização às leis de trânsito relacionadas ao transporte escolar, o Departamento de Trânsito do Município de Mafra – DETRAMM – promoveu na manhã desta segunda-feira, 19, uma palestra com o tema “Orientações ao transporte escolar”, no auditório da Amplanorte.

Ao todo, 28 motoristas de transporte escolar particular e da Secretaria de Educação, Esporte e Cultura de Mafra, ouviram as orientações proferidas pelos agentes da Polícia Rodoviária Federal, Rafael Moro de Andrade e Marcos César dos Santos.

Orientações

Os agentes abordaram assuntos como orientação sobre os equipamentos de segurança do veículo; requisitos para habilitação do condutor; normas de segurança, além de abrirem espaço para esclarecimento de dúvidas. O agente Moro explicou que em 02 de setembro houve alterações em dois artigos do Código de Trânsito Brasileiro (CTB): Art. 250 – IV – deixar o veículo de transporte público coletivo de passageiros ou de escolares de manter a porta fechada: (Incluído pela Lei nº 14.440, de 2022). Infração – gravíssima; e Art 162 – VII – Dirigir veículo sem possuir os cursos especializados ou específicos obrigatórios. Infração – gravíssima. Sendo assim, a importância de repassar aos motoristas novas orientações sobre transporte escolar. “Devemos informar sempre sobre as atualizações na legislação. Nesta palestra faremos a reciclagem de conhecimentos e tiraremos dúvidas”, disse o agente Moro. E o agente Marcos completou, se dirigindo aos motoristas:” Vocês estão transportando o futuro do país. É um serviço de muita responsabilidade e é importante estar amparado legalmente”.

Aos participantes do curso foi entregue material informativo e ainda será emitido certificado de participação.