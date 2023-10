Compartilhar no Facebook

A Prefeitura de Mafra informa que não haverá expediente no dia 13 de outubro. Conforme Decreto Nº 5096, de 04 de Janeiro de 2023, o dia 13 de outubro (sexta-feira) é considerado ponto facultativo em razão do feriado nacional do dia 12 de Outubro – Quinta-Feira, Dia de Nossa Senhora Aparecida.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Em decorrência das enchentes que assolam o município, a Defesa Civil continuará com seu plantão 24 horas por dia, mobilizando também vários setores da Prefeitura, sem prejuízo às famílias afetadas.