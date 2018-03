Dia Cultura na Escola teve entrega de reforma da biblioteca do CEMMA

O CEMMA viveu na quinta-feira (22) um dia dedicado √† cultura, com oficinas, inaugura√ß√£o da biblioteca, atividades envolvendo o meio ambiente e a participa√ß√£o da escritora Ana Rapha Nunes.¬†O Dia Cultural na Escola teve por finalidade desenvolver atividades s√≥cio culturais educativas, com a√ß√Ķes¬† integradas e participa√ß√£o da comunidade escolar. Constou de 5 oficinas visitadas pelos alunos do 6¬ļ ao 9¬ļ ano,¬†sendo: teatro sobre a trag√©dia da cidade de Mariana; mostra verde e mostra seca, retratando¬† o contraste da vida com¬† e sem a natureza; teatro da Carta de 2070 e, por fim, horta escolar e cisterna.

BIBLIOTECA REPAGINADA

O ponto alto do dia foi a entrega da reforma da biblioteca da ala 4, destinado aos alunos do Ensino Fundamental ll. O projeto foi executado pelo  curso de Design de Interiores do Senac e a APP  foi a executora. O espaço recebeu novo mobiliário, novo aporte de livros e um painel confeccionado por Vanessa Portes e Kryssia Ritzmann. A ideia da reforma partiu dos próprios alunos que tem aula de leitura uma vez por semana na biblioteca. Hoje o acervo da biblioteca, com os novos livros, soma 4.337 livros.

O Prefeito Wellington Bielecki e a 1¬™ Dama do Munic√≠pio, Iara Bielecki visitaram as instala√ß√Ķes da biblioteca do Cemma e ficaram encantados com a remodela√ß√£o. ‚ÄúFicou muito bonita e aconchegante e n√≥s ficamos muito felizes por ver que pessoas de bem da comunidade consiguem fazer com que os alunos tenham algo melhor‚ÄĚ, declarou. Ele agradeceu e parabenizou a APP, a dire√ß√£o da escola, o Senac e todos os que contribu√≠ram para transformar o espa√ßo em algo t√£o belo. Agradeceu a presen√ßa da escritora Ana Rapha Nunes e enalteceu a qualidade de ensino do munic√≠pio.

UNIÃO DE ESFORÇOS

A Secret√°ria de Educa√ß√£o, Estela Maris Bergamini Machado falou import√Ęncia das parcerias para o ambiente escolar. ‚ÄúParabenizo a dire√ß√£o da escola, agrade√ßo √† APP e ao Senac, e a todos os que se empenharam pela melhoria do ambiente escolar‚ÄĚ, afirmou. E salientou acreditar na uni√£o de esfor√ßos sempre, e mais especificamente nos dias atuais, em que o pais vive momentos de grande dificuldades.¬† ‚ÄúSentimos os reflexos dessa crise, mas n√£o podemos ficar estagnados. Devemos sempre procurar melhorar, progredir e o caminho para se chegar ao objetivo ‚Äď que √© a qualidade do ensino ofertado aos alunos mafrenses ‚Äď passa necessariamente pelo engajamento de todos na forma de parcerias como a verificada nesse projeto‚ÄĚ, concluiu.

A dire√ß√£o da escola agradeceu a todos os envolvidos, APP, Senac, comunidade escolar e destacou a biblioteca √© um local que sempre foi tratado com carinho especial. ‚ÄúTemos muito orgulho em afirmar que nossos alunos s√£o leitores‚ÄĚ, declarou a diretora Marilei Coutinho.

O Presidente da APP, Mauricio Wieczorkievicz¬† explicou que a reforma visa tanto o aluno quanto o professor, por dar um ambiente¬† atrativo e confort√°vel. ‚ÄúO trabalho da APP tem sempre como meta a melhoria do ambiente escolar‚ÄĚ, declarou.

MEIO AMBIENTE ‚Äď CONSCIENTIZA√á√ÉO COLETIVA

O dia cultural contou ainda com a√ß√Ķes relacionadas √† primeira etapa da Confer√™ncia Nacional Infanto Juvenil do Meio Ambiente, com o tema ‚ÄúVamos cuidar do Brasil cuidando das √°guas‚ÄĚ. A a√ß√£o busca a conscientiza√ß√£o e a participa√ß√£o de alunos, professores, funcion√°rios e familiares¬† atrav√©s do di√°logo e reflex√£o e assumindo compromisso¬† de atitudes coletivas que contribuam para melhorar a qualidade de vida no ambiente escolar.¬†O Ge√≥logo Luiz Carlor Weinsch√ľtz¬†e o Bi√≥logo Everton Wilner palestraram sobre suas experi√™ncias participando do Programa Ant√°rtico Brasileiro ‚Äď ProAntar.

C√ĀPSULA DO TEMPO

Simultaneamente aos acontecimentos, permanece em exposição na entrada da escola, uma cápsula do tempo,  contendo  além de mostras de atividades realizadas no ano passado por alunos de 1 a 9 anos, ainda suas expectativas para a cidade de Mafra para os próximos 10 anos. Ela será aberta no aniversário de 110 anos da cidade.

A solenidade de abertura do Dia Cultura  na Escola contou com apresentação do Coral do CEMMA e do Hino de Mafra,  pela aluna Luíza Gabriela, ao violino e professora Andrea Moreira Silveira.