Dia D da campanha de vacinação contra poliomielite ocorre neste sábado (17)

A Secretaria Municipal de Saúde de Mafra realiza neste sábado o Dia D da Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite e de Multivacinação. Estarão abertos, das 8h às 17h as 10 salas de vacinação do município.

Precisam ser vacinados contra a poliomielite crianças com idade até cinco anos (4 anos, 11 meses e 29 dias), mesmo que já tenham as doses de rotina contra a doença. Além disso, as crianças e adolescentes menores de 15 anos (14 anos 11 meses e 29 dias) terão a oportunidade de atualizar a carteirinha de vacinação.

A secretária municipal de saúde, Jaqueline Fátima Previatti Veiga, conclama os pais ou responsáveis que levem seus filhos para se vacinarem e manter o território livre de doenças. “O Dia D é importante, uma vez que ocorre em um sábado, e oferece a oportunidade de colocar em dia o calendário de vacinação. Portanto, fazemos este apelo para os pais levarem seus filhos para tomarem as vacinas, não esquecendo de levar a carteirinha de vacinação da criança ou do adolescente”, disse.

Ela também fez uma chamada aos pais e aos idosos que podem aproveitar para colocar em dia suas vacinas. “Levem os celulares para baixarmos o aplicativo ‘Saúde Cidadão’, o qual conterá os dados do usuário, além de suas respectivas vacinas – as em dia e as que falam. Vale lembrar que todas as medidas não farmacológicas continuarão sendo utilizadas, portanto, é importante o comparecimento à vacinação”, explicou. A Campanha de Vacinação teve início no dia 5 e vai até o dia 30 deste mês.

VEJA QUAIS SÃO AS VACINAS

Para as crianças com até 10 anos, são 14 vacinas: BCG, hepatite B, Penta (difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e poliomielite), Pólio inativada, Pólio oral, rotavírus, Pneumo 10, Meningo C, febre amarela, tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola), tetra viral (sarampo, caxumba, rubéola e varicela), DTP (tríplice bacteriana), hepatite A e varicela.

Para os adolescentes, há o reforço de vacinas tomadas na infância ou esquemas novos, com a aplicação das vacinas para hepatite B, febre amarela, tríplice viral, difteria e tétano adulto, DTPa, meningocócica ACWY, HPV quadrivalente.

ONDE TOMAR A VACINA NESTE SÁBADO – DAS 8H ÀS 17H

As salas estão alocadas nas seguintes Unidades de Saúde da Família:

ESF Ben. Ulla Schneider- Jardim América – Rua José Reitmeyer, s/n. 3642-9291

ESF Ricardo Gregório – Vila Nova – Rua Carlos Urbanite, s/n. 3642-7124

ESF CAIC – Avenida das Rosas, 6377 – Vila das Flores. 3642-5586

ESF Ben. Ana Zilda Ruthes – Espigão do Bugre – Rua Ramiro Ruthes, s/n. 3643-5162

ESF Central (temporariamente atendendo na Policlínica Municipal) – Rua Dr. Mathias Piechnick, 55 – 3641-5200

ESF Guilherme Ganzert – Faxinal – Rua José Stoebel Filho s/n – 3643-1008

ESF Edvino Hable – São Lourenço – Estrada Geral São Lourenço – 3643-6074

ESF Ben. José Tauscheck – Vista Alegre – Rua Tupinambás, s/n. 3642-8005

ESF Vereador Edson Luiz Schultz – Restinga – Rua Cirineo Mota Espesin esq. c/ Ben. Paulo Tavares – 3645-1033

ESF Juventino Haas Petters – Bela Vista dos Sul – Rua Primitivo Peters, s/n. 3642-8678.

DIA D E OS CUIDADOS QUANTO À COVID-19

De acordo com o Ministério da Saúde, com base no entendimento atual das formas de transmissão da COVID-19 e nas medidas de prevenção, recomendadas as ESFs irão adotar as seguintes medidas:

A administração das vacinas será feita em áreas bem ventiladas e desinfetadas com frequência;

Será disponibilizado local para lavagem adequada ou o uso desinfetantes para as mãos, pelos usuários;

Será limitado o número de familiares que acompanham a pessoa que será vacinada (1 acompanhante);

Será realizada a triagem de pessoas que apresentem sintomas respiratórios antes da entrada na sala de vacinação, para evitar a propagação do SARS-CoV-2.