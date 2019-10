Dia D da Campanha Nacional de Vacinação contra o Sarampo acontece neste sábado

As salas de vacinação estarão abertas das 8 às 17 horas

A campanha de vacinação contra o sarampo já está em andamento em todo o Brasil, desde o dia 7 de outubro. A primeira etapa acontece até o dia 25 e visa realizar a vacinação de todas as crianças não vacinadas de seis meses a menores de cinco anos de idade (4 anos, 11 meses e 29 dias). O Dia D será realizado neste sábado, 19, e a mobilização será nacional.

Nesta campanha, os pais e responsáveis são atores sociais importantes no processo de controle dessa doença e devem comparecer aos serviços de vacinação com suas crianças, levando a caderneta de vacinação para avaliação e registro.

SARAMPO É COISA SÉRIA!

O sarampo é uma doença infecciosa, transmissível e extremamente contagiosa, podendo evoluir com complicações e óbitos, particularmente em crianças desnutridas e menores de cinco anos de idade. A transmissão ocorre de pessoa a pessoa, por meio de secreções respiratórias, no período de quatro a seis dias antes do aparecimento das erupções cutâneas, até quatro dias após.

VACINAÇÃO É A ÚNICA PREVENÇÃO

A Secretaria Municipal de Saúde de Mafra conclama a população que se encontra dentro das faixas etárias da campanha, e que ainda não foram vacinados ou que possuem a falta de todas as doses da vacina, que procurem a sua unidade de saúde para imunização.

SALAS DE VACINA EM MAFRA

Mafra conta com 10 salas de vacinas credenciadas, que estão alocadas nas seguintes Unidades de Saúde da Família:

ESF Ben. Ulla Schneider- Jardim América – Rua José Reitmeyer, s/n. 3642-9291

ESF Ricardo Gregório – Vila Nova – Rua Carlos Urbanite, s/n. 3642-7124

ESF CAIC – Avenida das Rosas, 6377 – Vila das Flores. 3642-5586

ESF Ben. Ana Zilda Ruthes – Espigão do Bugre – Rua Ramiro Ruthes, s/n. 3643-5162

ESF Central – Marechal Floriano Peixoto, s/n. – 3642-7775

ESF Guilherme Ganzert – Faxinal – Rua José Stoebel Filho s/n – 3643-1008

ESF Edvino Hable – São Lourenço – Estrada Geral São Lourenço – 3643-6074

ESF Ben. José Tauscheck – Vista Alegre – Rua Tupinambás, s/n. 3642-8005

ESF Vereador Edson Luiz Schultz – Restinga – Rua Cirineo Mota Espesin esq. c/ Ben. Paulo Tavares – 3645-1033

ESF Juventino Haas Petters – Bela Vista dos Sul – Rua Primitivo Peters, s/n. 3642-8678.

DIA D DE MOBILIZAÇÃO

Quando: 19 de outubro – sábado

Horário: das 8 às 17 horas

Onde: em todas as 10 salas de vacina do município

Mais informações: Secretaria Municipal de Saúde / 3645-3931, Vigilância Epidemiológica / 3642-5867 e nas ESFs.