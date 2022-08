Dia D da vacinação aplica mais de 1300 doses em Mafra

Compartilhar no Facebook

As 10 ESFs abertas no sábado receberam os usuários para atualização da caderneta de vacinação e vacina contra a pólio

Destinado ao público infantil e adolescente até 15 anos, o Dia D de Multivacinação no último sábado, 20, em Mafra, contabilizou 1395 doses aplicadas de diferentes tipos de vacinas em todas as faixas etárias – uma vez que o público adulto também pode colocar em dia seu calendário vacinal. Do total de doses, 590 foram de vacina contra a pólio em crianças de 1 ano a 4 anos 11 meses e 29 dias (menores de 5 anos).

O objetivo do evento foi de atualizar a caderneta de vacinação e intensificar a VOP (Vacinação contra a Poliomielite), a fim de evitar a reintrodução da doença no país. No Dia D, 10 unidades de saúde ficaram abertas das 8 às 17 horas para atender a população.

Ainda dá tempo

Quem não compareceu ao Dia D, pode procurar a ESF mais próxima de casa para colocar em dia a caderneta de vacinação. A Campanha Nacional de Multivacinação e vacinação contra a pólio vai até o dia 09 de setembro.

Vacinação em dia – Dia D nas ESFs

