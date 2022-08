Dia D de Multivacinação é neste sábado

Objetivo é a atualização da Caderneta de Vacinação da criança e do adolescente menor de 15 anos de idade e ainda vacinação contra a Poliomielite para crianças menores de 5 anos

A Secretaria de Saúde de Mafra realiza neste sábado, 20 de agosto, mais um DIA D de Multivacinação. As ESFs de Mafra que possuem sala de vacinação estarão abertas das 8 às 17 horas, aguardando o público para receber as vacinas. Neste dia, é importante que os pais ou responsáveis levem seus filhos menores de 15 anos de idade para atualização da Caderneta de Vacinação. Vale lembrar que junto à Campanha Nacional de Multivacinação acontece a Campanha Nacional de Vacinação contra a poliomielite para crianças menores de 5 anos.

Brasil livre da pólio

De acordo com a Vigilância em Saúde, a população a ser alcançada pela VOP (Vacinação contra a Poliomielite) por idade – de 1 a 4 anos – é de cerca de 3150 crianças em Mafra. A Saúde justifica que existe o risco de reintrodução da doença no país, portanto é necessário assegurar uma cobertura vacinal, a fim de não permitir a reintrodução do poliovírus no Brasil.

Apelo consciente

A Secretaria de Saúde de Mafra conclama os pais e responsáveis a levarem seus filhos para receberem as vacinas. É importante ter em mãos a caderneta de vacinação de quem for receber a vacina. Quem não puder comparecer no DIA D, tem até o dia 09 de setembro para atualizar a caderneta de vacinação, dia de encerramento da campanha. “Vacinar é um ato de amor”.

Onde se vacinar – 10 salas de vacinação