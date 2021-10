Dia D de Multivacinação em Mafra está programado para 16 de outubro

A Prefeitura de Mafra informa, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, que o município iniciou no dia 1º de outubro a Campanha Nacional de Multivacinação, dirigida para crianças e adolescentes menores de 15 anos de idade.

O Dia D da Multivacinação está programado para o sábado, dia 16 de outubro, quando os ESFs de Mafra estarão preparados para a atualização do esquema de vacinas. Nesse dia as unidades de saúde com sala de vacina de Mafra ficarão abertas das 8 às 17 horas. No entanto, a campanha segue até o dia 29 de outubro.

A Campanha tem por finalidade atualizar a situação vacinal de crianças e adolescentes menores de 15 anos de idade (14 anos 11 meses e 29 dias), de acordo com as indicações do Calendário Nacional de Vacinação, mediante a avaliação do cartão ou caderneta de vacinação.

A Secretaria de Saúde conclama aos pais ou responsáveis que levem seus filhos menores de 15 anos para se vacinar, sem esquecer a carteirinha de vacinação.