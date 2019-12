Dia D finalizou a Campanha Nacional de Vacinação contra o Sarampo

A campanha de vacinação contra o sarampo encerrou-se no último sábado, 30 de novembro, com o Dia D de mobilização nacional. Todas as salas de vacina de Mafra atenderam das 8 às 17 horas.

BALANÇO DO SARAMPO EM MAFRA

É importante lembrar que Mafra teve 17 casos notificados até a última quinta-feira, 28, sendo 2 positivos, 4 casos não reagentes, 9 casos descartados clinicamente e 2 casos aguardando resultado laboratorial. Desde o dia 7 de outubro, início da primeira etapa da campanha, até o dia 30 de novembro, fim da campanha, foram aplicadas 2.504 doses da vacina contra o sarampo.

O sarampo é uma doença infecciosa, transmissível e extremamente contagiosa. A Secretaria Municipal de Saúde de Mafra informa a população que a vacina contra o sarampo fica disponível durante todo o ano em todas as salas de vacina do município, e solicita aos que ainda não foram vacinados ou que possuem a falta de doses da vacina, que procurem a unidade de saúde mais próxima para verificação da condição vacinal e imunização.

RESULTADO DA CAMPANHA

De acordo com a Vigilância Epidemiológica do município, a população mafrense aderiu à Campanha Nacional de Vacinação contra o Sarampo, principalmente após a confirmação dos casos em nossa cidade, mas ressalta que todas as vacinas devem sempre estar em dia, e não devemos deixar para verificar a condição vacinal apenas em casos de “surto”. Cuidar da saúde é fundamental, e estar com as vacinas em dia é um ato de amor próprio.

Mais informações: Secretaria Municipal de Saúde / 3645-3931, Vigilância Epidemiológica / 3642-5867 e nas ESFs.