Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa e Junho Violeta alertam população sobre o tema

DISQUE 100 para denunciar abuso e maus tratos contra idosos

Nesta terça-feira, dia 15 de junho, o Centro de Convivência do Idoso de Mafra (CCI), espaço do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos da Secretaria Municipal da Assistência Social e Habitação, alerta a população sobre o dever de todos de prevenir a ameaça ou violação aos direitos dos idosos como maus tratos, violência ou descaso com este público. De acordo com a secretária da pasta, Danielle Kondlatsch, os idosos sofrem violência física, psicológica e financeira. Em sua maioria acontece dentro da própria casa da vítima e os principais agressores são os próprios familiares. “O principal objetivo do dia 15 de junho é criar uma consciência mundial, social e política da existência da violência contra a pessoa idosa, junto com a ideia de não aceitá-la como sendo normal, apresentando formas de prevenção”, explicou a secretária.Em Mafra, de acordo com dados do CREAS – Centro de Referência Especializado de Assistência Social – de janeiro a maio foram registradas 51 denúncias envolvendo violência contra idosos, informadas por meios como Ministério Público, Disque 100, demanda espontânea, entre outros. Vale destacar que para o CREAS chegam as denúncias referentes à negligência e violência psicológica.

Mas a população também pode ajudar a reduzir esses números denunciando por meio do DISQUE 100. Também pode entrar em contato com a Secretaria Municipal da Assistência Social e Habitação que fica na Rua Pedro Kuss, s/n, antiga estação ferroviária. Atende de segunda à sexta-feira, das 8 às 12 horas e das 13h30 às 17 horas, preferencialmente via agendamento prévio pelo telefone: 3643-7181.

Onde procurar ainda orientação ou denunciar:

– unidades municipais de saúde;

– delegacias;

– 190: Polícia Militar (para situações de risco iminente).

Reconhecimento internacional

O Dia Mundial da Conscientização da Violência Contra a Pessoa Idosa foi oficialmente reconhecido pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 2011, após solicitação da Rede Internacional de Prevenção ao Abuso de Idosos (INPEA), que estabeleceu a comemoração em junho de 2006. Representa um dia do ano em que o mundo inteiro manifesta sua oposição aos abusos e sofrimentos infligidos a algumas de nossas gerações mais velhas.

Fonte: Biblioteca Virtual em Saúde/Ministério da Saúde