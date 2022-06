Dia Mundial do Fusca será celebrado com evento em Rio Negro

O Dia Mundial do Fusca (22 de junho) vai ser comemorado com um grande encontro em Rio Negro. Dia 19 de junho, domingo, os fuscas e derivados irão encher de cor o campo do Parque Ecoturístico Municipal São Luis de Tolosa.

O encontro incia às 9h e toda a comunidade está convidada para acompanhar. A entrada para visitantes é gratuita. Os expositores deverão trazer alimento não perecível, que será doado a entidades filantrópicas municipais.

Além da exposição dos veículos, a programação conta com Praça de Alimentação, mercado de pulgas, Exposição “Meu Fusca, Minha História” no Museu Histórico Professora Maria José França Foohs, e o Encontro de Colecionismo. Na ocasião, também será realizada uma homenagem ao influencer Jesse Koz, Shurastey e Fusca Dodongo.

A partir das 14h haverá música ao vivo com a banda Rockpédia. O Cine-Seminário também contará com uma exibição especial do filme “Bumblebee”, às 15h. Participe! Será um evento dedicado a toda família, com muita música, descontração e história.

Realização: Relicários Boxer Clube e Prefeitura Municipal de Rio Negro – Secretaria de Cultura e Turismo.