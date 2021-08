Diabéticos recebem novos aparelhos para medir glicose em Mafra

A Prefeitura de Mafra, por meio da Secretaria Municipal de Sa√ļde, anunciou nesta quarta-feira, dia 25, que est√° disponibilizando 700 glicos√≠metros aos usu√°rios cadastrados como diab√©ticos nas unidades de sa√ļde.

Este aparelho tem a fun√ß√£o de medir a glicose na corrente sangu√≠nea e, portanto, auxiliar no controle do diabetes. De acordo com o secret√°rio da pasta, Pl√≠nio Saldanha, s√£o aparelhos que contam com alta tecnologia. ‚ÄúEste novo monitor de glicose √© uma maneira r√°pida e precisa de controlar e medir a glicemia da pessoa‚ÄĚ, explicou.

O secretário disse ainda que esta modernização dos equipamentos é fruto de uma solicitação do prefeito Emerson Maas na busca de novas tecnologias, a fim de prestar um serviço mais eficiente e melhor ao paciente.

O usu√°rio, al√©m do aparelho, recebe tiras medidoras e lancetas. Este aparelho, conforme descrito na embalagem do produto, √© confi√°vel (resultados precisos em 05 segundos), confere menos dor (amostra de sangue muito pequena) e √© econ√īmico (testes frequentes ajudam a melhorar o controle da glicemia).

Os insumos para diabetes, destinados aos pacientes e as Unidades de Sa√ļde da Secretaria Municipal de Sa√ļde, foram adquiridos pela Prefeitura de Mafra por meio do Preg√£o Eletr√īnico ‚Äď Registro de Pre√ßos N¬ļ 037/2021.

