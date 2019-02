Diário online é aplicado nas escolas municipais de Mafra

Com o diário online serão disponibilizadas as informações do aluno, como notas, faltas, boletins e ocorrências escolares, de forma totalmente digital. Será a vida dos alunos e planos de trabalhos dos professores acessíveis a qualquer hora e em qualquer lugar onde haja internet, pelos pais e pela Secretaria de Educação, através inclusive dos celulares

O retorno às aulas em Mafra acontece trazendo uma modernidade que vai ajudar pais, professores, alunos e também a Secretaria Municipal de Educação. Trata-se da implantação, a partir deste mês de fevereiro, do diário online nas 29 escolas da rede municipal de ensino de Mafra.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

E para iniciar o ano já utilizando do diário online, aconteceu durante a última semana, uma capacitação sobre o tema, feita pelos representantes da Portabilis – empresa responsável pelo sistema i-Educar – para professores e profissionais da rede. Com o diário online em execução, todas as informações relativas aos alunos serão inseridas, pelos professores e secretários das escolas e acompanhadas pelos pais, que também poderão receber notificações sobre ocorrências disciplinares dos alunos por e-mail ou SMS.

INFORMAÇÕES A QUALQUER HORA

Com o diário online serão disponibilizadas as informações do aluno, como notas, faltas, boletins e ocorrências escolares, de forma totalmente digital. Será a vida dos alunos e planos de trabalhos dos professores acessíveis a qualquer hora e em qualquer lugar onde haja internet, pelos pais e pela Secretaria de Educação, através inclusive dos celulares. O sistema permite também a gestão das informações de ensino e pedagógicas das unidades escolares e ainda a gestão administrativa integrada à Secretaria Municipal de Educação.

Para a Secretária de Educação de Mafra, Estela Maris Bergamini Machado será o descomplicar da gestão escolar, melhorando o trabalho dos profissionais e o acompanhamento dos pais. Ela destacou como aspectos positivos a transparência, otimização de tempo, cuidado com o meio ambiente (economia de papel) e uma gestão guiada por dados pedagógicos.

Estela Machado citou as melhorias para os profissionais que vão trabalhar com o diário online, salientando as palavras agilidade e simplificação. E para os pais como uma comunicação rápida entre escola e a família, com a vida escolar dos filhos na palma das mãos.