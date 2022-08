Dias 02 e 03 de setembro Mafra sedia disputas do Campeonato Estadual de Basquetebol Feminino 2º turno

Vai ter disputas na sexta-feira, 02 e no sábado, 03 de setembro, pelo segundo turno do do Campeonato Estadual de Basquetebol Feminino. A Prefeitura de Mafra, por meio do Departamento de Esportes e da ABAM sediam esta fase que acontece no Ginásio de Esportes da E.E.B. Santo Antônio.

O treinador da equipe da ABAM Basquetebol Mafra/DME, Plácido Gaissler Filho, faz um agradecimento à diretora da escola, Angela, pelo apoio ao esporte.

Confira os jogosÂ

Dia/Horário Categoria Equipe X Equipe 02.09 18 horas Sub-15 ABAM Basquetebol Mafra/DME JEC/SGJ/SESPORTE/Joinville 02.09 20h30 Sub-17 ABAM Basquetebol Mafra/DME JEC/SGJ/SESPORTE/Joinville 03.09 10h30 Sub-15 ABAM Basquetebol Mafra/DME Basquete Feminino Blumenau

Desempenho de Mafra

No primeiro turno a equipe de Joinville venceu a de Mafra por 58 x 33 na categoria sub-15. E na categoria sub-17 a equipe joinvilense venceu também a de Mafra por 89 x 30.

ABAM Basquetebol Mafra/DMEÂ –Â Atletas Sub-17

– Andressa Krol Deconto – 15 anos

– Ariele Krol Deconto – 15 anos

– Amanda Sperkoski Canha – 16 anos

– Carla Eduarda dos Anjos Sebode – 15 anos

– Ellen Carolini Krol Deconto – 17 anos

– Eduarda Esther Sabatke – 16 anos

– Maria Eduarda Fernandes – 17 anos

– Maria Luiza Weck Grahl de Souza – 16 anos

ABAM Basquetebol Mafra/DMEÂ –Â Atletas Sub-15

– Giovanna Iunszkovski – 15 anos

– Tamyres Cristiane Karwat – 15 anos

– Maria Eduarda de Andrade – 15 anos

– Estela Koene – 14 anos

– Maria Joana Pereira – 14 anos

– Ana Carolini dos Anjos Sebode – 14 anos

– Letícia dos Santos Pisck – 14 anos

– Gabriela Huren – 15 anos

– Isabely Machado Faustino – 14 anos

– Letícia Lorena – 15 anos

– Bianca Gruber – 15 anos

Serviço:

Campeonato Estadual de Basquetebol Feminino – 2º turno

Categorias:Â Sub-15 e Sub-17

Data: 02 e 03 de setembro

Horário: manhã e tarde

Local: E.E.B. Santo Ant̫nio Рentrada pelo porṭo na rua Tenente Ary Rauen.