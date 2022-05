Diogo Almeida estará no Cineplus Emacite dia 10 de junho

Chame toda sua Quadrilha Pedagógica e venha se divertir com o Diogo Almeida e a Professora Marli!

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Data: 10/06/2022 (sexta-feira)

Horário: 21h30

Sobre o show: “Vida de Professor II – Segunda Chamada” fala sobre o cotidiano dos professores e profissionais da área da educação e suas particularidades. Nesse novo show, Diogo Almeida conta histórias do dia a dia nas escolas, fala sobre suas peripécias que fazia quando ainda estudava, sobre a relação com sua mãe professora e ainda, sobre a relação com os seus colegas de profissão. São as famosas “Histórias Pedagógicas” contadas no palco de forma descontraída levando a plateia ao riso. Além da presença confirmada da Professora Marli, com seu já conhecido bordão “Mááárcia do céu! Corre aqui!”.

Venda de ingressos apenas pelo site: https://bileto.sympla.com.br/event/73566/d/140151/s/904651

Inteira: R$ 90,00

Meia-entrada: R$ 45,00

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Diogo Almeida é formado em Rádio e TV e Jornalismo, além disso, fez gestão de pessoas e Pós em ADM pela PUC.

Entrou para a vida docente há cinco anos ministrando aulas para jovens e adolescente. Além de ministrar aulas, atuou na coordenação pedagógica e foi casado com uma professora, por isso possui muita afinidade e identificação com a vida dos professores.

Seus vídeos ganharam grande notoriedade dentro do seguimento educacional devido a identificação gerada entre os profissionais da área. Hoje os vídeos ligados à área da educação nas redes sociais somam mais de 10 milhões de visualizações. Começou sua carreira no humor há 6 anos na cidade de Curitiba onde ganhou o primeiro campeonato paranaense de stand up.

Já se apresentou nas casas mais tradicionais de stand up do País: Curitiba Comedy Club, Comedians e Beverly Hills, Etc.

Em 2020 lançou o seu 1º especial de comédia Vida De Professor na plataforma do Youtube, que já soma mais de 150 mil visualizações.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

IMPORTANTE:

O protocolo para realização de eventos culturais segue as orientações do decreto do governo do estado, o decreto estabelece que a entrada nos eventos está condicionada à apresentação do comprovante de vacinação completo para os adultos, seja com as duas doses ou dose única.

Meia Entrada/Descontos:

50% de desconto para Professores da rede pública municipal e particular de ensino: Mediante apresentação de carteira funcional emitida pela Secretaria Municipal de Educação ou holerite acompanhado de documento oficial com foto.

50% de desconto para Idosos (com idade igual ou superior a 60 anos): Conforme a Lei Federal nº 10.741/03 e o Decreto nº 8.537/15, mediante apresentação de documento de identidade oficial com foto.

50% de desconto para Estudantes: Os estudantes terão direito ao benefício da meia-entrada mediante a apresentação da CIE no momento da aquisição do ingresso e na portaria ou na entrada do local de realização do evento. Podendo ser emitida por entidades estaduais e municipais, Diretórios Centrais dos Estudantes, Centros e Diretórios Acadêmicos, mesmo que estas entidades não estejam filiadas a ANPG, UNE e Ubes.

50% de desconto para Jovens com até 15 anos: Mediante apresentação de documento de identidade oficial com foto.

50% de desconto para Pessoas com deficiência e acompanhantes quando necessário: Conforme a Lei Geral da Meia-Entrada (Decreto nº 8.537/15, que regulamenta a Lei 12.933/13), mediante apresentação do cartão de Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social da Pessoa com Deficiência ou de documento emitido pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS que ateste a aposentadoria de acordo com os critérios estabelecidos na Lei Complementar nº 142, de 8 de maio de 2013. No momento da apresentação, esses documentos deverão estar acompanhados de documento de identidade oficial com foto.

50% de desconto para Doadores Regulares de Sangue: Mediante apresentação de documento oficial válido, expedido por banco de sangue. São considerados doadores regulares de sangue aqueles registrados nos bancos de sangue dos hospitais do Município.

O benefício de meia-entrada é assegurado para 40% do total de ingressos disponíveis para cada evento, conforme o Decreto nº 8.537/15.

Realização: Nume Produções