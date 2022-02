Diversas ruas de Mafra terão obras de esgotamento sanitário no mês de março

Compartilhar no Facebook

As obras de esgotamento sanitário em Mafra terão continuidade durante o mês de março, com três equipes de serviço. A Construtora CFO Ltda, empresa responsável pela retomada dos trabalhos divulgou cronograma das três frentes, para o início de março, descrito por ruas, para que os moradores das residências por onde as obras passarem, possam se programar quanto a entrada e saída de seus veículos.

Vale ressaltar que o cronograma é uma estimativa de início e término de obras, podendo sofrer alterações no decorrer dos trabalhos, devido a situações pontuais.

Da mesma forma, a divulgação do cronograma de obras visa orientar os motoristas que precisam trafegar por essas vias, para que busquem vias alternativas, evitando problemas como atrasos e outros.

São as seguintes a ruas a serem trabalhadas no mês de março:

Cronograma mensal de serviços de Esgotamento Sanitário

Equipe Rua Início Término 1 Rua Pasteur (lado direito – LD) 01/03/2022 04/03/2022 1 Rua Pasteur (lado esquerdo – LE) 04/03/2022 09/03/2022 1 Rua Casemiro de Abreu (LE) 09/03/2022 11/03/2022 1 Rua Casemiro de Abreu (até Euclides da Cunha) 11/03/2022 22/03/2022 1 Rua Pasteur (até a R. Jorge Sabatke) 22/03/2022 28/03/2022 2 Rua 1º de Maio 25/02/2022 03/03/2022 2 Rua 7 de Setembro ate o nº 1203 03/03/2022 17/03/2022 2 Rua 7 de Setembro 07/03/2022 23/03/2022 2 Rua 1º de Maio 23/03/2022 29/03/2022 3 Rua Prof. Maria Espírito Santo (LE) 24/02/2022 02/03/2022 3 Rua Prof. Maria Espírito Santo (LD) 02/03/2022 07/03/2022 3 Servidão Espírito Santo 07/03/2022 09/03/2022 3 Rua Marechal Floriano Peixoto (LE) até Rua Espírito Santo 09/03/2022 14/03/2022 3 Rua Marechal Floriano Peixoto (LD) até Rua Espírito Santo 14/03/2022 17/03/2022 3 Rua Marechal Deodoro (LE) 17/03/2022 24/03/2022