Divulgado calendário de matrículas, renovações e transferências para 2021 da Educação Infantil de Mafra

A Secretaria Municipal de Educação de Mafra divulgou as datas para matrículas, renovação de matrículas e transferências para o ano letivo de 2021, para alunos da Educação Infantil (crianças de até 5 anos de idade completos até 31 de março de 2021), nas escolas da rede municipal de ensino, a serem realizadas de forma online, através do link: https://mafra.ieducar.com.br/pre-matricula/

Todas as orientações bem como calendário completo estão contidas no Edital 001/2020, já aprovado pelo Conselho Municipal de Educação.

Renovações e transferências

Conforme edital 001/2020, o período para a renovação de matrículas e intenção de transferência será de 25 a 30 de novembro de 2020, Para tanto serão necessários os seguintes documentos: comprovante de residência (conta de água, luz, telefone, internet, obrigatoriamente dos três últimos meses). No caso de casa alugada apresentar cópia do contrato de locação; Declaração de vacina atualizada.

Recadastramento

Ainda conforme o Edital 001/2020, os pais ou responsáveis que fizeram o cadastro no Sistema Fila Única no ano de 2019/2020 e cujos filhos não foram matriculados até o dia 31 de julho de 2020, deverão fazer inscrição online no período de 25/11 a 30/11/2020.

Inscrições para alunos novos

As inscrições para alunos novos nas turmas de Educação Infantil também serão no sistema online, devendo se realizar no período de 1 à 6 de dezembro de 2020. Os pais ou responsáveis deverão entrar no Sistema online.

Poderão ser inscritas todas as crianças de 0 (zero) a 05 (cinco) anos e as que completarem 06 (seis) anos após 31 de março de 2020, cujas famílias têm a intenção de matriculá-las nos Centros de Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino de Mafra, para o ano de 2021. O resultado da Classificação dos alunos inscritos será divulgado em Edital no dia 07 de dezembro de 2020.

Efetivação da matrícula

A efetivação das matrículas (entrega de documentos) acontecerá no período de 7 a 13 de dezembro de 2020, no horário das 7h30 às 11h e das 13h às 16h30, conforme agendamento feito pela unidade escolar.

Para efetivação da matrícula são necessários os seguintes documentos (original e cópia) ou (como anexo, digitalizado):

Certidão de nascimento da criança;

Comprovante de residência (conta de água, luz, telefone, internet, obrigatoriamente dos três últimos meses). No caso de casa alugada, apresentar cópia do contrato de locação;

CPF e RG do pai/mãe ou responsável legal;

Declaração de trabalho para as vagas em período integral (em especial da mãe ou responsável legal) – Berçário ao Maternal;

Telefones para contato;

Laudo de comprovação de deficiência ou doença crônica para adequação de ações de atendimento educacional especializado por parte de Rede Municipal de Ensino (caso necessite de atendimento especializado educacional);

Laudo médico atestando restrições alimentares (caso possua restrição alimentar);

Declaração de Vacinação; (pode ser entregue até a primeira semana de fevereiro);

Carteira de vacinação devidamente atualizada (pode ser entregue até a primeira semana de fevereiro);

Cartão do SUS;

Número do NIS, do aluno, se beneficiário do Programa Bolsa Família.

Calendário para renovação de matrículas, matrículas e inscrições para 2021

DATA PROCEDIMENTO 25 a 30 de novembro Renovação de matrícula online/solicitação de transferência 01 a 06 de dezembro Inscrição para alunos novos/online 07 a 13 de dezembro Entrega de documentos dos alunos novos organizadas pelas unidades de acordo com protocolo de segurança. 14 de dezembro Fechamento das turmas/encaminhar listas das turmas para Secretaria Municipal de Educação 25 de janeiro a 30 de julho de 2021 Reabertura de Inscrições para pedidos de vagas para 2021

A íntegra do Edital pode ser acessado no site da Prefeitura de Mafra no link: https://bit.ly/matriculaonlinemafra