Domingo terá passeio ciclístico em Mafra

Que tal um passeio de bicicleta para aproveitar esse domingo de primavera e ainda participar do concurso da bicicleta mais enfeitada? É o que a Prefeitura de Mafra está preparando, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura, para as famílias mafrenses e amigos que gostam de pedalar, com o Passeio Ciclístico que faz parte da programação do Festival da Primavera, no dia 26 de setembro.

O passeio tem saída marcada para as 9 horas, da Universidade do Contestado, até a Praça Ferroviário Miguel Bielecki.

O trajeto será o seguinte: saída da UnC, seguindo pela Avenida Nereu Ramos até a Praça Lauro Müller à direita, descendo pela rua Campos Salles e à esquerda, na Marechal Floriano Peixoto, seguindo até a Praça Miguel Bielecki. É só chegar e pedalar. As inscrições serão feitas antes da saída.

Ao final do passeio acontecerá o concurso da bicicleta mais enfeitada.

