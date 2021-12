Doses de reforço da Janssen serão aplicadas nos dias 16 e 17 de dezembro em Mafra

Compartilhar no Facebook

A Prefeitura de Mafra continua realizando a imunização contra a Covid-19 nesta semana com a vacinação nas ESFs da cidade.

A novidade, conforme informações da Secretaria Municipal de Saúde, está na aplicação das doses de reforço da vacina Janssen, que vão ser aplicadas na quinta e sexta-feira, dia 16 e 17 de dezembro, das 16 às 20 horas, na Policlínica Central. A vacina é destinada ao público que já tomou a dose única da Janssen.

A Secretaria orienta que, mesmo com o município estando em situação de risco potencial moderado, é preciso manter em dia o calendário de vacinação contra Covid-19, com a população recebendo as 1ª, 2ª doses e o reforço, conforme das datas de cada dose recebida. Lembra ainda da importância de manter os cuidados de higiene.

Vacinômetro

Segundo dados da Secretaria de Saúde, o município de Mafra já vacinou até o dia 11 de dezembro, 97,89% da população com a 1ª Dose (D1); 89,98% com a 2ª Dose (D2) ou Dose única e 11,63% com a Dose de reforço.

