A Secretaria e Saúde de Mafra, com apoio da Polícia Militar, está realizando neste sábado o Drive Thru da Saúde, com aferição de temperatura e orientações de prevenção contra a COVID-19, inclusive destacando a obrigatoriedade do uso de máscara em vias públicas.

