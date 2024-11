Duas novas ambulâncias proporcionarão mais qualidade e segurança em Mafra

A Prefeitura de Mafra recebeu nesta segunda-feira, dia 11, duas novas ambulâncias para otimizar a capacidade de atendimento da população no município. Os veículos foram locados por meio do Pregão Eletrônico nº 015/2024 – Processo nº 041/2024.

Com capacidade para transportar 5 passageiros sentados e um acamado, as ambulâncias serão utilizadas pela saúde de Mafra para transferir pacientes entre unidades de saúde, seja para exames especializados ou tratamentos em outros hospitais, garantindo a continuidade dos cuidados com segurança e mais agilidade. Elas substituirão duas outras mais antigas e que precisam sair de circulação, principalmente do transporte em rodovias, devido a necessidade de manutenção e recuperação.

O prefeito Emerson Maas destacou que as novas ambulâncias representam um avanço na saúde municipal. “Nosso compromisso é garantir um atendimento de qualidade e principalmente com segurança para nossa população”, afirmou.