Duas novas pontes de concreto foram entregues no interior de Mafra

A espera por uma melhoria que vai resolver definitivamente o problema de duas pontes nas localidades de Avencal de Cima, sobre o rio Negrinho (Ponte dos Becker) e da Estação Canivete, sobre o rio Saltinho, deterioradas ou levadas pelas chuvas, acabou neste final de semana, quando foram instalados, mais dois kits de transposição de obstáculos em concreto nessas localidades.

Os dois kits de concreto foram conquistados pelo Prefeito Emerson Maas junto ao Governador do Estado, Jorginho Mello, em conversa realizada na última visita do governador à Mafra, para inauguração do frigorífico de peixes. No ano passado o município conquistou outros 5 kits de transposição, já instalados no meio rural.

As obras em questão constaram da construção das cabeceiras das duas pontes, pela Prefeitura de Mafra, por meio da Secretaria de Obras, ao custo aproximado de R$ 120 mil (as duas). Já as plataformas da ponte – kits de transposição de obstáculos em concreto – compostas por 4 pranchões, cada um pesando em média 15 mil quilos, foram destinadas pela Defesa Civil do Estado, ao custo de R$ 379.349,00 (as duas pontes).

O Prefeito Maas destacou que com a substituição da madeira pelos Kits, os problemas que a comunidade enfrentava com frequência, com pontes deterioradas ou caídas, interdições e desvios, não mais afetarão a vida dos moradores. “Esses problemas acabaram a partir desta sábado. As novas pontes de concreto são a solução definitiva para garantir a trafegabilidade e as condições de escoamento das safras, e beneficiarão as famílias moradoras das localidades de Avencal de Cima e Estação Canivete ”, concluiu.