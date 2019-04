Duck Bebidas leva clientes e personagens no cinema na estreia de Vingadores

Quem compareceu na sessão da noite da estreia de Vingadores: Ultimato nesta quinta-feira (25), no Cineplus em Mafra, pôde tirar fotos a vontade com o cosplay da Capitã Marvel e do Capitão América. A sessão teve início às 21h com todos os ingressos esgotados. Foram mais de 700 pessoas acompanhando a super estreia.

A iniciativa de levar as personagens foi da Duck Bebidas, que é a distribuidora autorizada da Coca-Cola FEMSA na região. A empresa também presenteou 150 pessoas, entre clientes e parceiros, com ingresso, pipoca e uma lata da Coca-Cola sem açúcar exclusiva do filme com as personagens da aventura da Marvel. Confira abaixo as fotos.

Doze personagens estampam a edição limitada de Coca-Cola sem açúcar até maio, incluindo Homem de Ferro, Capitão América, Hulk, Thor, Viúva Negra, Gavião Arqueiro, Máquina de Combate, Homem-Formiga, Capitã Marvel, Nebulosa, Rocky e Thanos.

Por meio de um aplicativo Coca-Cola, os fãs de Marvel poderão escanear as latas de edição limitada de 310 ml e 350 ml para terem acesso a quatro diferentes experiências em realidade aumentada.