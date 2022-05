Educação de Mafra abre processo seletivo para atuação no programa Tempo de Aprender

A Prefeitura de Mafra informa, por meio da Secretaria Municipal de Educação,Esporte e Cultura, que estão abertas as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado – Edital Nº 003/2022/SME, para Assistentes de Alfabetização, destinado ao preenchimento de vagas para atuação no Programa “Tempo de Aprender”, nas escolas do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino.

As inscrições poderão ser realizadas em dias úteis, das 08h30min até às 11h30min e das 13h30min às 16h30mim, até o dia 20 de maio de 2022, na sede de cada escola onde o candidato esteja pleiteando a vaga.

Documentos necessários

Para efetivar a inscrição o candidato deverá apresentar os seguintes documentos, acompanhados dos originais para conferência:

Ficha de inscrição do candidato a Assistente de Alfabetização preenchida e assinada (anexo I); Fotocópia da Carteira de Identidade; Fotocópia do CPF; Fotocópia do comprovante de escolaridade; Fotocópia do comprovante de experiência profissional em educação, contendo tempo de serviço, quando couber; Fotocópia do comprovante de residência; Termo de Compromisso do Assistente Voluntário preenchido e assinado (anexo IV); Termo de Disponibilidade do Assistente de Alfabetização Voluntário, preenchido e assinado (anexo V); Termo de Compromisso de Participação nas Formações preenchido e assinado (anexo VI); Declaração de Disponibilidade para servidores públicos, quando for o caso (anexo VII).

Remuneração por serviços prestados

Para o exercício de suas atividades, o Assistente de Alfabetização selecionado receberá a título de ressarcimento de despesas com transporte e alimentação, ajuda de custo de acordo com os critérios estabelecidos pela portaria nº 280, de 19 de Fevereiro de 2020, consolidado pela resolução nº 06, de 20 de Abril de 2021, de acordo com o interesse e a conveniência da SME e das unidades escolares, objetos do respectivo programa e em nenhuma hipótese, configura-se como remuneração por serviços prestados.

A íntegra do edital pode ser acessado AQUI na página da Prefeitura de Mafra.

Mais informações pelo telefone (47) 3645-0735.

Tempo de Aprender

O Programa Tempo de Aprender, regulamentado pela Portaria do Ministério da Educação – MEC nº 280, de 19 de fevereiro de 2020 e alterado pela Portaria nº 546, de 20 de julho de 2021, tem como objetivo elevar a qualidade do ensino e da aprendizagem no âmbito da alfabetização, da literacia e da numeracia, dos estudantes regularmente matriculados no 1° e 2° anos do ensino fundamental. Além disso, pretende contribuir para a consecução da Meta 5 do Plano Nacional de Educação, na prevenção do abandono, da reprovação, da distorção idade/ano escolar, mediante a intensificação de ações pedagógicas voltadas para o apoio e fortalecimento do processo de alfabetização.