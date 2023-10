Educação de Mafra abrirá para 2024 turmas de período integral

A Educação de Mafra apresentou uma ótima novidade para o próximo ano letivo. Vai abrir turmas de período integral para o pré-escolar I e II, alunos de 4 e 5 anos, no Centro de Educação Infantil Municipal Anjo da Guarda.

A decisão foi tomada, segundo explicações da Secretária Municipal de Educação, Jamine Emmanuelle Henning, devido ao resultado positivo obtido com as turmas que atuaram em período integral neste ano, em caráter experimental, no CEM Beija Flor. “Nossa ação experimental foi tão bem recebida e resultou em muitas vantagens para o aprendizado dos alunos, com total aceitação dos pais, que decidimos abrir novas turmas em 2024, no Anjo da Guarda”, afirmou.

Possibilidade de novos aprendizados

As turmas em período integral serão abertas visando o bem estar das famílias, que muitas vezes não tem com quem deixar os filhos no período contrário às aulas e também das próprias crianças nessa faixa etária, que vão ter possibilidades de novos aprendizados, pois além do currículo normal da pré-escola, ainda serão trabalhadas oficinas diferenciadas como de linguagens (tecnologia, libras e braile), coral, dança, jogos educativos e teatro.

Para o Prefeito Emerson Maas “a educação está se transformando e a inclusão está se tornando realidade”. “Essa será uma possibilidade inovadora até mesmo em âmbito nacional, pois desde pequeninos eles vão tendo conhecimentos de toda diversidade existente, e aprendendo a viver a inclusão”, destacou.

