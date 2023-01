Educação de Mafra adquire mais um veículo para o transporte escolar

Compartilhar no Facebook

O Executivo Municipal adquiriu um novo veículo para o uso no transporte escolar de alunos. O veículo tipo micro-ônibus, zero km, foi adquirido por meio do Consórcio Interfederativo Santa Catarina – CINCATARINA -, avaliado em R$ 274.600,00 e possui capacidade para transportar até 18 passageiros.

Para a Secretária de Educação, Esporte e Cultura, Jamine Henning, esta conquista representa economia aos cofres públicos e mais conforto aos alunos. “Como em algumas linhas o número de alunos não é tão grande, optamos por este veículo, visando melhor custo/benefício, uma vez que o gasto de combustível é menor do que de um ônibus por quilômetro percorrido”, esclareceu.

Para o prefeito Emerson Maas, o novo veículo vai contribuir para a maior segurança dos alunos e motoristas. Ele comentou ainda que o propósito é seguir a série de investimentos na educação. “Estamos realizando grandes investimentos, visando um ensino com cada vez mais qualidade, como adoção de sistema apostilado para todas as escolas, uniforme e kit escolar, e ainda, proporcionar infraestrutura adequada na educação, tanto para os alunos como professores e demais servidores”.