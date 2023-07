Educação de Mafra adquire novos utensílios de cozinha para merenda escolar

Panelas de pressão, conchas, potes, talheres, panelas e demais utensílios de cozinha foram adquiridos pela Secretaria Municipal de Educação de Mafra neste último mês. A verba, no valor de R$ 100 mil é fruto de repasse de emenda parlamentar do deputado estadual Dr. Vicente Caropreso.

De acordo com a secretária da pasta, Jamine Henning, todas as escolas da rede municipal estão sendo contempladas. “Estamos atendendo às solicitações das escolas que periodicamente nos pedem algum tipo de utensílio, seja para repor ou mesmo para incrementar a alimentação escolar, com cardápios que exigem diferentes tipos de preparos”, disse.

Além da secretária, o prefeito Emerson Maas agradeceu o repasse do deputado, reforçando que a alimentação escolar desempenha um papel crucial no desenvolvimento e no bem-estar da criança e do adolescente. “É essencial que as escolas e as autoridades responsáveis priorizem a oferta de refeições saudáveis e de qualidade nas instituições de ensino. Agradeço ao deputado por reconhecer a importância da alimentação escolar, nos repassando a verba”, concluiu o prefeito.