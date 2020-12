Educação de Mafra apresenta projetos que serão desenvolvidos em parceira com o CMDCA

Compartilhar no Facebook

Como parte da solenidade de inauguração do Centro de Educação Infantil Municipal “Nossa Senhora das Graças”, na Vila Ivete, na sexta-feira, dia 18, a Secretaria de Educação de Mafra apresentou 29 projetos que serão desenvolvidos pelas Associações de Pais e Professores (APPs) das escolas municipais, em parceria com o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA).

Considerando como uma ótima notícia para o município a Secretária Municipal de Educação, Estela Maris Bergamini Machado explicou que os projetos foram apresentados e após avaliação, aprovados, gerando um investimento no valor de R$ 210.584,50.

Entre os projetos aprovados está o reforço escolar para todas as unidades de ensino e ainda propostas como: Projeto de Fanfarra, Música, Xadrez, Atletismo, Dança, Informática, Futsal, Judô, Teatro, Badminton, Capoeira, Tênis de Mesa, para serem desenvolvidos entre alunos do 6º ao 9º ano.

“Projetos diversos como estes ambicionam o desenvolvimento dos alunos como um todo, auxiliam no combate a evasão, ao racismo, ao bullying e estão representados por ações vindas das artes, da ciência, dos esportes e da saúde, entre outros”, declarou a secretária.