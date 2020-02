Educação de Mafra dá sequência à formação continuada de professores

Compartilhar no Facebook

Na última quarta-feira, dia 19, aconteceu na Secretaria Municipal de Educação, a primeira reunião de formação continuada do setor de ensino fundamental deste ano, dando sequência às que aconteceram no ano passado.

A formação tem por objetivo a implementação da proposta curricular e a elaboração de estratégias de trabalho. Farão parte da formação as paradas pedagógicas que estão previstas para acontecer diretamente nas escolas.

Conforme informações da diretora do Departamento de Ensino da Secretaria Municipal de Educação, Alcioneide Ambrosi, a intenção da secretaria é que o planejamento seja conjunto, de acordo com as competências para se viver em sociedade, conforme preconiza a BNCC – Base Nacional Comum Curricular. Nesse sentido, citou Doutor em Educação, Cipriano Luckesi: “é preciso que todos decidam conjuntamente o que fazer e como fazer”.

Participaram professores das escolas municipais de educação básica Abelhinha Feliz, Colônia Ruthes, Bituvinha, General Osório, Avencal do Saltinho e Augusta Vitória e ainda da Escola Isolada Passo da Cruz.