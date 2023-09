Educação de Mafra divulga calendário de matrículas novas, rematrículas e transferências

A Secretaria de Educação de Mafra informa que dará início, a partir do dia 18 de setembro, ao processo de renovação de matrículas para as escolas da rede municipal, para o Ensino Fundamental e Educação Infantil, para o ano letivo de 2024. Este processo será realizado automaticamente pelas unidades escolares.

No período de 2 a 09 de outubro serão realizadas as inscrições para alunos novos on line neste link (http://bit.ly/ListaEspera2024 ) , para Ensino Fundamental e Educação Infantil. No mesmo link é possível realizar a inscrição para transferência, no período de 18 de setembro a 1º de outubro.

Haverá reabertura de inscrições para pedidos de vagas para 2024 – modalidade CADASTRO DE RESERVA – que deve ser realizada no período de 30 de janeiro de 2024 a 30 de julho de 2024 pelo mesmo link acima.

Consulte os editais, também disponíveis no site da Prefeitura de Mafra:

– Edital nº 03/2023 (Educação Infantil)

– Edital nº 04/2023 (Ensino Fundamental)

Mais informações na Secretaria Municipal de Educação pelo telefone: (47) 3642-0958.