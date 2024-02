Educação de Mafra encerra capacitações dos professores da rede municipal com palestra show

A Prefeitura de Mafra, por meio da Secretaria Municipal de Educação promoveu na manhã de segunda-feira, dia 5 de fevereiro, no Cineplus Emacite, a palestra “Potencializando Competências: Superação, produtividade e crescimento”, ministrada pelo professor Miguel Ângelo de Marchi dos Santos, destinada aos profissionais da Educação da rede municipal de ensino.

As boas-vindas aos professores e demais profissionais foi dada pelo Prefeito Emerson Maas, que desejou um ano letivo de muito sucesso, conquistas e resultados positivos. Ele reforçou que “a palavra que resume a educação de Mafra é orgulho, pelo trabalho que vem sendo realizado pela equipe do município”.

Investindo no futuro das nossas crianças

Maas iniciou sua fala lembrando das dificuldades vividas desde o início de sua gestão, que envolveram problemas de saúde pública, como a pandemia, e climáticos como as duas recentes enchentes e chuvas de granizo. Também salientou que, com responsabilidade, sua equipe superou os desafios, reorganizando as contas do IPMM, do Plasma e das letras dos servidores em dia, entre outras ações de recuperação do município.

Aos professores destacou a responsabilidade de formação dos alunos. “Tenho orgulho em trabalhar com vocês e tenho certeza de que o trabalho que vocês realizam é de extrema importância e responsabilidade, mas também gratificante, porque estão investindo no futuro das nossas crianças, que também será o nosso futuro”, declarou.

Professores Multi

A Secretária de Educação, Jamine Emmanuelle Henning desejou que iniciem esse ano com toda determinação e amor no coração, “Porque sabemos que quem estarão nos esperando são crianças com uma gama de diferenças e cheios de entusiasmo porque sabem que os professores são profissionais multi, que têm que ser um pouco pais, mães, avós, médicos e psicólogos, mas acima de tudo ser pessoas humanas, pois cada ser é diferente no seu jeito de ser”. E questionou: “Mas quem é igual? Não tem ninguém igual, mas o que pode ser igual é o respeito às diferenças, o respeito aos pensamentos e às ações diferentes. Isto é educação”, declarou.

Os profissionais da rede municipal de Educação passaram por diversos períodos de capacitação, envolvendo conhecimentos variados e culminando com a palestra de encerramento, como forma de os professores receberem palavras de ânimo e de superação, valorizando o cuidar dos outros e também o cuidar de si .

Conselho Tutelar e CAE

Antes da palestra show os profissionais da Educação foram apresentados aos novos membros do Conselho Tutelar, 2024/2028: Andrea Paulino, Edinara Teresinha Witt Nadolny, Fábio Rodrigues, Juliana Bueno da Silva Prestes e Vanessa Zamaro Batista Sigrist. Também conheceram os membros do Conselho de Alimentação Escolar.