Educação de Mafra estende prazos do edital 015/2022 relacionado à eleição de direção das escolas

A Prefeitura de Mafra divulga por meio da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura, Termo Aditivo do Edital SME nº 015/2022, informando alteração no cronograma do edital – Gestão Democrática – Diretor de Escola, que estenderá o prazo para entrega de “Recurso do Plano de Gestão Escolar”.

Os prazos ficaram assim redefinidos:

DATAS ETAPAS 01 a 6/02/2023 Recurso do plano de gestão escolar 09/02/2023 Resposta aos recursos do plano de gestão escolar 10/02/2023 Divulgação dos planos de gestão habilitados com calendário de apresentação à comunidade para votação dos planos de gestão escolar

A íntegra do edital SME nº 015/2022 pode ser acessada no link https://www.mafra.sc.gov.br/cms/pagina/ver/codMapaItem/137069