Educação de Mafra investirá R$ 415.409,19 em toldos novos para as escolas

O município de Mafra está providenciando a troca de toldos danificados pela ação do tempo ou a colocação de outros nas unidades escolares do ensino fundamental ou educação infantil de Mafra, ação que beneficiará diretamente cerca de 6 mil alunos. A aquisição dos toldos se deu através do Processo nº 090/2018, Pregão Presencial por Registro de Preços nº 026/2018, no valor total de R$ 415.409,19. A colocação, no entanto, está sendo feita de forma gradativa, sendo que todas as unidades devem receber o benefício até o final do ano.

Segundo informações da secretária de Eucação, Esporte e Cultura, Estela Maris Bergamini Machado, neste ano já receberam toldos novos os CEIM Fiorige Bona, Breno Cauan Garcia e Portão São Lourenço e já estão com ordem de compra emitidas as escolas EMEB General Osório, CEIM Gunther Werner e EMEB Augusta Vitória. Ela informou ainda que, na última sexta feira, dia 17, foi solicitada para a Secretaria de Fazenda e Planejamento autorização de fornecimento para instalação de toldos para os CEIM Ana Rank e Faxinal, além da EMEB Felipe Carvalho Martins.

Conforme explicações da secretária, as colocações dos toldos estão acontecendo de forma gradativa, em razão do grande volume de recursos que demanda. “Aos poucos todas as escolas da rede municipal de Mafra estarão com seus toldos renovados, garantindo assim a proteção para os alunos em dias de chuva ou de muito sol”, afirmou.