Educação de Mafra realiza evento de fortalecimento da equipe

Para marcar o encerramento do primeiro semestre letivo de 2019, a Secretaria Municipal de Educação de Mafra realizou, na manhã de quarta-feira, dia 10, no Portal das Águas, no São Lourenço, evento com gestores das 29 escolas da rede municipal e funcionários do setor administrativo da educação. Foi um momento de fortalecimento da equipe, segundo a secretária Estela Maris Bergamini Machado. “Espero que possamos nos fortalecer e também os vínculos de amizade no trabalho, com esses momentos de reflexão, que são tão importantes na nossa vida”, declarou. Ele marca mais uma etapa do Projeto Arqueiro, que vem sendo desenvolvido desde o ano passado pela educação do município, iniciando com os gestores e que neste ano será estendido aos professores da rede e demais funcionários, com evento marcado para o período de férias de julho.

Manhã contou com a participação de Joel Pavan, estudante da faculdade de teologia de São Bento do Sul, que trabalhou o tema “Virtudes”. Fé, amor, caridade, amizade, resiliência, perseverança e respeito, entre outros foram discutidos e expostos, com base nas vivências do dia a dia de cada diretor. Explicou o quanto os gestores e professores são fundamentais na vida das crianças e adolescentes, enquanto educadores. “Que vocês possam se questionar se esse nosso conjunto de valores e crenças se reflete de fato no nosso comportamento, nas nossas amizades, no dia a dia da educação”.

AGRADECIMENTOS

Os presentes foram unânimes em agradecer a oportunidade de participar da reunião, resumindo em uma palavra: gratidão. A gestora do CEMMA, Marilei Coutinho, agradeceu a oportunidade, destacando ter sido “um momento especial, de gratidão, reflexão e fortalecimento”. Para a gestora do Comecinho de Vida, Denise Ruthes, é um momento importante porque “se faz urgente termos um olhar apurado para as condições humanas, o autoconhecimento e as inúmeras possibilidades que as relações nos proporcionam”.

A técnica pedagógica Luciane Dzus destacou que “são momentos únicos de reflexão e aconchego, tudo preparado com muito carinho. É o que precisamos para fortalecer cada vez mais nossa vida e nosso trabalho”. A opinião foi compartilhada pela funcionária Elaine Jungles. “Foi uma experiência única, momento de reflexão e aproximação necessário”.

PROJETO ARQUEIRO

O projeto Arqueiro tem por objetivo buscar a renovação das quatro dimensões da natureza humana – física, espiritual, intelectual e emocional – que devem ser exercidas com regularidade e de forma equilibrada. Visa ainda o fortalecimento dos gestores, professores e profissionais da educação, que são responsáveis pela condução de uma escola. Cerca de 50 gestores e coordenadores atendem a aproximadamente 500 professores e a mais de cinco mil alunos, que unidos às suas famílias chegam a uma soma de cerca de 10 mil pessoas.