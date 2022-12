Educação de Mafra recebe dois prêmios no concurso “Juntos pela Educação”

Educação de Mafra foi bem representada na região, após vencer o Programa Social “Juntos pela Educação”, da WestRock, nas categorias Ensino Fundamental 1 e Educação Infantil, com as escolas municipais EMEB Mário de Oliveira Goeldner, com o projeto “Abelhas Nativas sem ferrão” e CEIM Nossa Senhora das Graças , com o projeto “Juntos pelo Planeta”.

O Programa Social aconteceu entre professoras e professores da rede pública de ensino de 24 cidades do país. É promovido pela West Rock, com apoio da Alicerce Educação, responsável pelo conteúdo pedagógico do programa e da Federação das Indústrias de Santa Catarina (FIESC). A proposta do curso foi desenvolver um projeto incluindo os 5Rs: Repensar, Reduzir, Reutilizar, Reciclar e Regenerar.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Foram concedidas 3 premiações para cada categoria – Educação Infantil, Ensino Fundamental 1 e Fundamental 2, para os municípios de Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Ceará. Participaram do projeto os municípios Catarinenses de Blumenau, Três Barras, Canoinhas, Rio Negrinho, Mafra, Bela Vista do Toldo, Major Vieira, Irineópolis, Itaiópolis, Timbó Grande, Calmon e Porto União. Do Paraná participaram os municípios de São Mateus do Sul, Antônio Olinto, São João do Triunfo, Paulo Frontin, Fernandes Pinheiro, Mallet, Rebouças, Lapa, General Carneiro e Inácio Martins. Também participaram os municípios paulista de Porto Feliz e Araçatuba e ainda Pacajus, do Ceará.

“Abelhas nativas sem ferrão”

A escola Mário de Oliveira Goeldner participou com o projeto “Abelhas nativas sem ferrão”. Para a elaboração do projeto foram utilizados os Rs de Repensar e de Regenerar com a turma do 3º ano 3, da professora Janadaia da Conceição Pedro Mandrik, dando abrangência a todos os estudantes do período vespertino da Escola. As abelhas nativas sem ferrão apresentam grande importância na polinização de cultivos agrícolas: mais de 70% dos alimentos são polinizados pelas abelhas, que também são responsáveis pela manutenção e regeneração da biodiversidade, produção de mel e outros produtos, como o pólen e a própolis, que apresentam grande importância nutricional e farmacêutica.

O diretor da escola, Ricardo Bergamini, disse ter ficado muito grato à professora e aos alunos pela conquista do prêmio. “Esse projeto tem tudo para ser referência na natureza urbana do nosso município. Parabéns aos envolvidos”, afirmou.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

“Juntos pelo Planeta”

O CEIM Nossa Senhora das Graças participou com o projeto “Juntos pelo Planeta” que se enquadra perfeitamente no campo de experiências “O eu, o outro e o nós”. Este campo do currículo da Educação Infantil trabalha com o desenvolvimento socioemocional, a formação da identidade e relação das crianças com as pessoas e o mundo à sua volta. A professora Clediane Aparecida Pimentel Ferreira Cadena trabalhou com a questão ambiental motivando as crianças e famílias a cuidar do meio ambiente, a reutilizar e assim tornar a vida das famílias mais sustentável . “Foi lindo ver as crianças desenvolvendo as atividades e mais emocionante ainda os pais participando. Para finalizar com o lançamento do livro das crianças, a alegria deles em divulgar sua história em quadrinhos foi sensacional”, afirmou a diretora da escola, Luciana Steffens.

Ela declarou sua alegria saber que a escola ganhou em 1° lugar na Educação Infantil. “Concorrendo com mais de 25 municípios, sendo que a nossa escola iniciou o funcionamento nesse ano! Parabéns professora Clediane e alunos do maternal 2. Que orgulho dessa equipe”. Declarou.