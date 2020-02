Educação de Mafra recebe material escolar doado pela CAASC

As dações são frutos de campanha realizada pela CAA em todo o Estado, em parceria com a OAB no período de 15 a 31 de janeiro de 2020

A Educação do Município de Mafra recebeu na última quarta-feira, 5, doação feita pela Caixa de Assistência dos Advogados de Santa Catarina – CAASC, de materiais escolares como cadernos de desenho e linguagem, giz de cera e lápis de cor, além de etiquetas coloridas e corretivos.

As dações são frutos de campanha realizada pela CAA em todo o Estado, em parceria com a OAB no período de 15 a 31 de janeiro de 2020. Em Mafra, foram entregues pelo Delegado da CAASC em Mafra, Jeison Maikel Kwitschal.

A secretária Municipal de Educação de Mafra, Estela Maris Bergamini Machado, agradeceu em nome do Prefeito Wellington Bielecki. “Ficamos muito felizes com a lembrança dos nossos alunos mais necessitados”, declarou, enfatizando que os materiais serão de grande valia e vão auxiliar as famílias que não estão em condições de adquirir alguns materiais escolares. “Toda ajuda é sempre bem vinda”, concluiu.