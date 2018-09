Educação de Mafra segue na busca pela formação humana

Um mês após o início do projeto “O Arqueiro”, pela Secretaria Municipal de Educação de Mafra, começam a apresentar frutificações e desdobramentos, com a implantação de projetos sequenciais, como o do “Amor Exigente”. Em reuniões semanais, os princípios que norteiam o programa “Qualidade de Vida com Amor Exigente” vêm sendo repassados aos gestores e coordenadores educacionais, obedecendo a um cronograma de trabalho que se estenderá até novembro deste ano, sendo quatro reuniões mensais. Esses profissionais serão os multiplicadores, fazendo com que os princípios cheguem até os alunos e suas famílias, reforçando a educação no seu aspecto sócio emocional.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Ele oportunizará para a comunidade escolar conhecer e vivenciar o Amor Exigente, promovendo momentos de reflexão sobre princípios éticos, investindo na formação humana, treinando pessoas para serem multiplicadores do programa e viabilizando condições para que o gestor e o coordenador se identifiquem a partir das noções de pertencimento, direitos e deveres.

O projeto “O Arqueiro” iniciou em julho deste ano, durante encontro de dois com o objetivo de buscar a renovação das quatro dimensões da natureza humana – física, espiritual, intelectual e emocional – que devem ser exercidas com regularidade e de forma equilibrada. Visou ainda o fortalecimento da liderança daqueles que são responsáveis pela condução de uma escola. Cerca de 50 gestores e coordenadores atendem a aproximadamente 500 professores e mais de 5 mil alunos, que unidos às suas famílias se chega a uma soma de cerca de 10 mil pessoas.

PREVENÇÃO PELA CONSCIENTIZAÇÃO

O programa “Qualidade de Vida com Amor Exigente trabalha 15 princípios, que buscam melhorar a qualidade de vida das pessoas por meio da diminuição de riscos que poderão levar ao uso de drogas. Conforme esclarecimentos da Secretária Estela Maris Bergamini Machado “trata-se de um programa de foco sócio emocional, que subsidia as comunidades escolares através o conhecimento, conscientização e vivência de princípios básicos e éticos adotados, tão necessários à serem trabalhados nas escolas”. Ela agradeceu aos voluntários do Amor Exigente, que estão auxiliando no processo de conscientização junto aos coordenadores e gestores das escolas de Mafra e acrescentou: “diante das mudanças vivenciadas pelo mundo atual, acredito que trazer o Amor Exigente para nossas escolas, através dos multiplicadores – gestores e coordenadores – em muito ajudará aos nossos alunos e suas famílias, orientando-os para as boas decisões nos momentos em que necessitarem de tomadas de atitudes”.

PRINCÍPIOS DO AMOR EXIGENTE

Os princípios que nortearão o trabalho são: raízes culturais; pais e professores também são gente; recursos são limitados; pais e filhos não são iguais; a culpa torna as pessoas indefesas e sem ação; comportamento; codependência; tomada de atitudes; de uma crise bem administrada surge a possibilidade de mudanças positivas; grupos de apoio; cooperação; exigência na disciplina; o amor com respeito, sem egoísmo, sem comodismo deve ser também um amor que orienta, educa e exige.