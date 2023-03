Educação de Mafra tem quatro professoras pré-selecionadas para o prêmio Educador Transformador

Prêmio Educador visa reconhecer e promover práticas educacionais transformadoras

A Prefeitura de Mafra, por meio da Secretaria de Educação, Esporte e Cultura recebeu no dia 15 deste mês, a notícia que quatro professoras haviam sido pré-selecionadas para concorrer ao Prêmio Educador Transformador (união entre Prêmio Professor Transformador da Bett Brasil e Instituto Significare e do Prêmio Sebrae de Educação Empreendedora do Sebrae), entre 2900 inscritos, sendo 256 na categoria Educação Infantil, 658 Ensino Fundamental – Anos Iniciais, 625 Ensino Fundamental – Anos Finais, 517 Ensino Médio, 283 Educação Profissional, 109 EJA e 212 Educação Superior, conforme informações da Educação de Mafra.

As indicadas

Morjana Pereira Alves, Raquel Regina Rosa Buch, Simone Aparecida da Costa e Angela Maria Montes Miguel foram pré-selecionadas nas categorias Ensino Fundamental – Anos Iniciais e Educação Infantil, com projetos inovadores para educação.

– Morjana que foi indicada em duas categorias – Educação Infantil e Séries Iniciais – conta o que sentiu ao saber da notícia. “Foi uma emoção. Meu coração está fora do peito. O que eu mais amo é contar e encantar. Já sou vencedora, pois de 2.900 inscritos, passar nas duas seleções foi fantástico, ‘contar e encantar’ conquistando o Brasil”, disse. Vale destacar que esta semana a profissional da Educação Infantil está em Brasília fazendo sua apresentação, com incentivo da Prefeitura de Mafra, através da Secretaria Municipal de Educação.

– Raquel disse que ficou feliz por um projeto artístico ter reconhecimento e ser classificado dentre tantos outros. “Um projeto que integrou arte sustentável e o empreendedorismo, oportunizando aos alunos e comunidade escolar uma maior integração”, destacou.

– Simone se sente honrada “por poder mostrar que Mafra é Mais Educação”. Ela explicou que seu projeto tem como objetivo principal a alimentação saudável, fazendo a criança e família buscarem uma alimentação de qualidade e sem muito custo. Simone enaltece a equipe de sua escola pela colaboração no desenvolvimento do projeto. “O talento vence jogos, mas só o trabalho em equipe ganha campeonatos”.

– Angela falou o quanto é gratificante participar de uma seleção. “É prazeroso ter um projeto pré-selecionado entre tantos inscritos, ainda mais em um prêmio a nível nacional. Além disso, me orgulho de representar Mafra juntamente com minhas colegas, especialmente na Educação Infantil que é minha paixão”.

A secretária da pasta, Jamine Henning, disse sentir-se orgulhosa por saber que na Educação de Mafra tem pessoas que são transformadoras. “Nós sabemos que existem muito mais professores que fazem do seu dia a dia uma transformação da realidade, porém nem todos se inscreveram. Então, esses que se inscreveram estão de parabéns e representando toda a nossa rede municipal”, destacou.

Reconhecimento

Nesta sexta-feira, 17, o prefeito Emerson Maas, recebeu em seu gabinete as professoras Raquel, Angela e Simone e as parabenizou pela iniciativa em participar de uma premiação que valoriza a educação e os professores de todo Brasil. “Vocês estão representando a Educação de Mafra por meio de projetos inovadores e voltados para despertar o melhor de nossos alunos. A vocês, os meus parabéns e votos de sucesso. Para Mafra, vocês já são vencedoras”, conclui.

Etapas

De acordo com o regulamento do Prêmio, os projetos selecionados serão divulgados no dia 17 de abril e os vencedores em maio. Nesta etapa final os sete candidatos, sendo um de cada categoria, que obtiverem as melhores notas (“Vencedores”) receberão bolsa integral no curso de MBA em Educação Empreendedora – EAD (360h), na modalidade ensino a distância, ministrado pela Faculdade Sebrae, mais 5 (cinco) bolsas integrais para as instituições de cada um dos vencedores. Os sete vencedores também serão convidados a participar de uma missão técnica nacional custeada pelo Sebrae, em data e destino a definir. Além de troféu e certificado de Destaque Nacional no Prêmio Educador Transformador.

